МЗС України різко відреагувало на наклепи Угорщини щодо "дискредитаційної кампанії"

Україна відкидає будь-які звинувачення Угорщини щодо "дискредитаційної кампанії". Ніщо не дискредитує Будапешт більше, ніж його власні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн", - пише МЗС.

Зазначається, що відповідна заява була також доведена заступнику міністра - парламентському державному секретарю Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяру. У відомстві додали, що головною метою візиту останнього була зйомка у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України.

"Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії. Як зазначалося під час зустрічі, такі дії угорських посадовців можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка прагне сіяти розбрат", - відзначає відомство.

"Дискредитаційна кампанія"

4 лютого керівник парламентської фракції правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш заявив, що угорські спецслужби володіють даними про нібито організовану кампанію, спрямовану на дискредитацію уряду країни та прем'єр-міністра Віктора Орбана.

За його словами, метою цієї так званої інформаційної операції є поширення в ЗМІ матеріалів, що містять неправдиві відомості. Він також стверджує, що за цією кампанією нібито стоїть Україна.

Окремо додамо, що Угорщина є єдиною сусідньою країною-членом ЄС, яку українці вважають ворожою. Ставлення зумовлене проросійською позицією голови угорського уряду Орбана, який блокує допомогу Києву.