МЗС України прокоментувало заяви щодо китайського "мирного плану"

Що передувало заяві МЗС України

Нагадаємо, за словами голови МЗС КНР Ван І, "мирний план" представлений Китаєм та Бразилією у травні місяці, підтримали 26 країн, а всього позитивний відгук на ідеї дали 45 країн.

Проте, під час розмови з журналістами дипломат не згадав про основну вимогу України - виведення російських військ з усієї території України, включно з окупованою з 2014 року. За його словами, президенти країн, що воюють, відмовилися вести переговори один з одним.

Він додав, що наразі "умови для мирних переговорів не готові", тому Китай "ухвалюватиме власні рішення" щодо участі у таких зустрічах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати не розуміють, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у вирішенні війни.

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