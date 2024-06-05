МИД Украины прокомментировал заявления по китайскому "мирному плану"

Так, украинское ведомство прокомментировало заявления китайского коллеги Ван И относительно нового «мирного плана» Пекина, который якобы поддерживают 26 стран, а Украина и Россия отдельно «подтвердили большую часть содержания».

В МИД Украины отметили, что все, кто искренне стремятся к восстановлению мира в российско-украинской войне, должны работать над успешным проведением Саммита мира в Швейцарии.

«Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участие Китая стало бы важным сигналом сбалансированной позиции страны.

«Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности. На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая", - отметили в МИД.

Соответствующее заявление украинской стороны происходит на фоне того, что Китай намекает на отсутствие своих представителей на Саммите мира в Швейцарии из-за того, что на конференцию не пригласили представителей России.

«Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского", - резюмировали в министерстве.