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В МЗС Угорщини підтвердили підготовку візиту Орбана до Києва

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати столицю України після виконання усіх передумов.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петр Сіярто в ефірі N1, пише РБК-Україна з посиланням на Index.

Сіярто підтвердив інформацію про запрошення прем'єр-міністра до Києва. За його словами, наразі "уточнюються технічні деталі підготовки" майбутнього візиту.

"Наразі уточнюються технічні деталі підготовки до візиту. Як тільки вони (в Орбана, - ред.) побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", - заявив голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія тимчасово припинила дію угоди з Угорщиною про безвізові поїздки для дипломатів через "порушення домовленостей".

Також нещодавно Орбан заявив про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, всупереч позиції західних лідерів.

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