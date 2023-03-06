В МЗС Угорщини підтвердили підготовку візиту Орбана до Києва

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петр Сіярто в ефірі N1, пише РБК-Україна з посиланням на Index .

"Наразі уточнюються технічні деталі підготовки до візиту. Як тільки вони (в Орбана, - ред.) побачать, що всі передумови виконані, візит може відбутися", - заявив голова МЗС Угорщини.

Сіярто підтвердив інформацію про запрошення прем'єр-міністра до Києва. За його словами, наразі "уточнюються технічні деталі підготовки" майбутнього візиту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія тимчасово припинила дію угоди з Угорщиною про безвізові поїздки для дипломатів через "порушення домовленостей".

Також нещодавно Орбан заявив про підтримку так званого "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, всупереч позиції західних лідерів.

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