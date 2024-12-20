МЗС про удар по Києву: Путін підтвердив надане йому вчора Зеленським "почесне звання"

Удар росіян по Києву є підтвердженням того "звання", яке вчора, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський надав російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.
"Підступний удар по Києву п'ятьма балістичними ракетами. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України "почесне звання", - наголосив Тихий.
Також він нагадав, що росіяни цієї ночі атакували не тільки Київ, а й Херсон, Кривий Ріг та інші міста і громади.
При цьому, як додав речник, унаслідок російського удару по Києву сильно пошкоджено будівлю, де знаходиться низка посольств.
"Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін запропонував країнам Заходу "високотехнологічну дуель". Він закликав розмістити західні системи ППО в Києві і після цього завдати удару по українській столиці балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
Диктатор цинічно заявив, що такий "експеримент" був би "цікавий" йому.
У відповідь президент України Володимир Зеленський назвав главу Кремля "довбо***ом".
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