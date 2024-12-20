МЗС про удар по Києву: Путін підтвердив надане йому вчора Зеленським "почесне звання"

"Підступний удар по Києву п'ятьма балістичними ракетами. Можна сказати, що Путін підтвердив надане йому вчора президентом України "почесне звання", - наголосив Тихий.

Також він нагадав, що росіяни цієї ночі атакували не тільки Київ, а й Херсон, Кривий Ріг та інші міста і громади.

При цьому, як додав речник, унаслідок російського удару по Києву сильно пошкоджено будівлю, де знаходиться низка посольств.

"Це абсолютно варварський удар Росії по дипломатичних установах. Скрізь у світі це перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил. Росія підтверджує свій статус абсолютного варвара", - зазначив він.