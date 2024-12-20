МИД об ударе по Киеву: Путин подтвердил предоставленное ему вчера Зеленским "почетное звание"

"Коварный удар по Киеву пятью баллистическими ракетами. Можно сказать, что Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины "почетное звание", - подчеркнул Тихий.

Также он напомнил, что россияне этой ночью атаковали не только Киев, но и Херсон, Кривой Рог и другие города и общины.

При этом, как добавил спикер, в результате российского удара по Киеву сильно повреждено здание, где находится ряд посольств.

"Это абсолютно варварский удар России по дипломатическим учреждениям. Везде в мире это пересечение всех возможных красных линий и международных правил. Россия подтверждает свой статус абсолютного варвара", - отметил он.