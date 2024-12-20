МИД об ударе по Киеву: Путин подтвердил предоставленное ему вчера Зеленским "почетное звание"

Удар россиян по Киеву является подтверждением того "звания", которое вчера, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"Коварный удар по Киеву пятью баллистическими ракетами. Можно сказать, что Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины "почетное звание", - подчеркнул Тихий.
Также он напомнил, что россияне этой ночью атаковали не только Киев, но и Херсон, Кривой Рог и другие города и общины.
При этом, как добавил спикер, в результате российского удара по Киеву сильно повреждено здание, где находится ряд посольств.
"Это абсолютно варварский удар России по дипломатическим учреждениям. Везде в мире это пересечение всех возможных красных линий и международных правил. Россия подтверждает свой статус абсолютного варвара", - отметил он.
Напомним, вчера, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин предложил странам Запада "высокотехнологическую дуэль". Он призвал разместить западные системы ПВО в Киеве и после этого нанести удар по украинской столице баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Диктатор цинично заявил, что такой "эксперимент" был бы "интересен" ему.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Кремля "долбо**ом".
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