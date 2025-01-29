UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

МЗС Словаччини викликало посла України через критику в бік Фіцо

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана. Причиною стала критика Києва словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Як зазначається, словацьке МЗС висловило Кастрану "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

При цьому відомство не уточнює, про що саме йдеться.

Заяви Фіцо та відповідь України

Нагадаємо, 28 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав "ворогом" президента України Володимира Зеленського через припинення транзиту російського газу до країн Європи.

У відповідь Зеленський зазначив, що Фіцо обрав Москву замість Америки й не прагне збереження незалежності та суверенітету своєї країни.

Заява прем'єра Словаччини, ймовірно, пов'язана з масовими акціями протесту, що спалахнули останнім часом у країні.

Раніше Фіцо звинуватив, що до протестів начебто причетна Україна.

МЗС України також відреагувало на останні резонансні заяви Фіцо. Відомство розцінює їх як спробу перекласти на Україну відповідальність політика за провали у внутрішній політиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт Фіцо