МЗС Словаччини викликало посла України через критику в бік Фіцо

Заяви Фіцо та відповідь України

Нагадаємо, 28 січня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав "ворогом" президента України Володимира Зеленського через припинення транзиту російського газу до країн Європи.

У відповідь Зеленський зазначив, що Фіцо обрав Москву замість Америки й не прагне збереження незалежності та суверенітету своєї країни.

Заява прем'єра Словаччини, ймовірно, пов'язана з масовими акціями протесту, що спалахнули останнім часом у країні.

Раніше Фіцо звинуватив, що до протестів начебто причетна Україна.

МЗС України також відреагувало на останні резонансні заяви Фіцо. Відомство розцінює їх як спробу перекласти на Україну відповідальність політика за провали у внутрішній політиці.

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