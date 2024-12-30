В МЗС Словаччини назвали реакцію Зеленського на слова Фіцо "перебільшеною": деталі заяви

У відомстві назвали слова Зеленського про "відкриття другого енергетичного фронту" не лише "перебільшенням", але й нібито "безпідставною спекуляцією".

У заяві міністерства йдеться, що Словаччина рішуче відкидає звинувачення у "змові з Росією", назвавши їх "сфабрикованими", а також наголошує на "пріоритетності" словацько-української енергетичної співпраці.

Окрім цього, у заяві повідомляється, що словацькі компанії постачають електроенергію до України виключно "на комерційній основі", оскільки країна неспроможна "фінансувати" сусідню державу.

Також у міністерстві нагадали, що Словаччина з початку війни надавала гуманітарну допомогу постраждалим в Україні та продовжуватиме це робити в межах своїх можливостей.

Однак підкреслили, що Україна отримує "значні доходи" від транзиту російського газу через свою територію.

"Крім того, наші українські колеги в Міністерстві закордонних справ не повинні ігнорувати той факт, що російський газ, який транспортується територією України, приносить їй значні надходження, вкрай важливі для економіки країни", - заявили у Міністерстві.

Також там додали, що Україна має "утриматися" від нібито "створення" для себе "нових супротивників".

Словацькі дипломати запевнили, що їхній уряд підтримує Україну, однак залишає за собою право ухвалювати рішення, що, на їх думку, "захищають стратегічні інтереси" своєї країни, її громадян та ЄС.

"Уряд Словацької Республіки зобов’язаний захищати насамперед стратегічні інтереси своєї країни, громадян та Європейського Союзу. Він діятиме незалежно від того, погодить (заходи, -ред.) українська сторона чи ні", - йдеться у заяві.

Що передувало

Нещодавно, 27 грудня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із заявою, що після 1 січня Словаччина оцінить ситуацію та, за необхідності, нібито може припинити постачання електроенергії до України у той час, коли вона її потребує через російські обстріли.

Фіцо обґрунтував свою позицію "економічними ризиками", пов'язаними з припиненням транзиту російського газу через територію України. За його словами, це рішення коштуватиме Європейському Союзу "додаткових 120 млрд євро" на енергію упродовж наступних двох років.

Український президент Володимир Зеленський різко відреагував на ці слова, звинувативши Фіцо у діях, що грають на користь Росії.

Він додав, що з погляду на заяви Фіцо, може скластися враження, що Путін доручив йому відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини.

Раніше ми повідомляли про те, що погрози Фіцо про припинення постачання електроенергії не вплинуть на енергозабезпечення України.