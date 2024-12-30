Фіцо надіслав листа лідерам ЄС, поскаржившись на Зеленського через припинення транзиту газу
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. У листі він знову скаржиться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідний лист Фіцо опублікував у себе у Facebook.
У листі Фіцо пише лідерам ЄС, що "мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною".
За його словами, це нібито "призведе до напруженості та заходів у відповідь".
"Немає сумнівів, що одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються", - написав Фіцо.
Словацький прем'єр заявив, що не знає, чи ґрунтується "нечіткий підхід" Європейської комісії та більшості держав-членів на тому, що економічні наслідки припинення транзиту газу через Україну "взагалі не були фахово проаналізовані, й усе це оцінювали лише ідеологічно", чи такий аналіз було проведено, але не його обговорювали відкрито з державами-членами.
Він також стверджує, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж Росії, посилаючись на "об’єктивні і переконливі документи" словацької нафтогазової компанії SPP.
Очільник словацького уряду закликав лідерів ЄС "звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення".
Погрози з боку Фіцо
Раніше ми писали про те, що Україна вирішила припинити транзит російського газу до Європи від 1 січня 2025 року. Однак це вплине на Словаччину, яка залежить від газу РФ. Попри це Київ відразу відкинув будь-які варіанти продовження транзиту, але президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може транспортувати газ в Європу, але тільки якщо він не буде російським.
Нещодавно Фіцо провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій вони обговорили відмову Україну від транзиту російського газу. Після цього Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.
РБК-Україна писало, що погрози Фіцо про припинення постачання електроенергії не вплинуть на енергозабезпечення України.
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