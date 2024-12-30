В МИД Словакии назвали реакцию Зеленского на слова Фицо "преувеличенной": детали заявления

В ведомстве назвали слова Зеленского об "открытии второго энергетического фронта" не только "преувеличением", но и якобы "безосновательной спекуляцией".

В заявлении министерства говорится, что Словакия решительно отвергает обвинения в "сговоре с Россией", назвав их "сфабрикованными", а также отмечает "приоритетность" словацко-украинского энергетического сотрудничества.

Кроме этого, в заявлении сообщается, что словацкие компании поставляют электроэнергию в Украину исключительно "на коммерческой основе", поскольку страна не может "финансировать" соседнее государство.

Также в министерстве напомнили, что Словакия с начала войны оказывала гуманитарную помощь пострадавшим в Украине и будет продолжать это делать в пределах своих возможностей.

Однако подчеркнули, что Украина получает "значительные доходы" от транзита российского газа через свою территорию.

"Кроме того, наши украинские коллеги в Министерстве иностранных дел не должны игнорировать тот факт, что российский газ, который транспортируется по территории Украины, приносит ей значительные поступления, крайне важные для экономики страны", - заявили в Министерстве.

Также там добавили, что Украина должна "воздержаться" от якобы "создания" для себя "новых противников".

Словацкие дипломаты заверили, что их правительство поддерживает Украину, однако оставляет за собой право принимать решения, которые, по их мнению, "защищают стратегические интересы" своей страны, ее граждан и ЕС.

"Правительство Словацкой Республики обязано защищать прежде всего стратегические интересы своей страны, граждан и Европейского Союза. Оно будет действовать независимо от того, согласует (меры, -ред.) украинская сторона или нет", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Недавно, 27 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что после 1 января Словакия оценит ситуацию и, при необходимости, якобы может прекратить поставки электроэнергии в Украину в то время, когда она в ней нуждается из-за российских обстрелов.

Фицо обосновал свою позицию "экономическими рисками", связанными с прекращением транзита российского газа через территорию Украины. По его словам, это решение будет стоить Европейскому Союзу "дополнительных 120 млрд евро" на энергию в течение следующих двух лет.

Украинский президент Владимир Зеленский резко отреагировал на эти слова, обвинив Фицо в действиях, играющих в пользу России.

Он добавил, что с точки зрения заявления Фицо, может сложиться впечатление, что Путин поручил ему открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

Ранее мы сообщали о том, что угрозы Фицо о прекращении поставок электроэнергии не повлияют на энергообеспечение Украины.