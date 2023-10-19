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МЗС Словаччини може очолити антиукраїнський політик

Словаччина, Четвер 19 жовтня 2023 17:36
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МЗС Словаччини може очолити антиукраїнський політик Фото: антиукраїнський словацький політик Юрай Бланар (facebook.com Aktuality sk)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство закордонних справ Словаччини може очолити антиукраїнський політик Юрай Бланар, який неодноразово наговорював на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Міністром закордонних справ Словаччини в уряді антиукраїнського Роберта Фіцо може стати колишній голова Жилінського краю Юрай Бланар, який відзначався одіозними заявами щодо війни РФ проти України й не є кадровим дипломатом.

За даними видання, кандидатуру Бланара як нового очільника словацького МЗС обговорюють вже тривалий час.

Його розглядали на цю посаду ще тоді, коли урядові переговори були на початковій стадії. Також розглядали кандидатуру дипломата Мирослава Лайчака, але він не прийняв пропозицію партії Smer-SD, яку очолює Фіцо.

Зазначимо, що у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей, Бланар заявляв, що "Україна воює проти власного народу".

Також він казав, що Україні слід зосередитись "на забезпеченні прав російськомовних мешканців".

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, у Словаччині відбулися місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

При цьому один з лідерів Словаччини, колишній прем'єр Петер Пеллегріні після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Україні.

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