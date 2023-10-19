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МИД Словакии может возглавить антиукраинский политик

Словакия, Четверг 19 октября 2023 17:36
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МИД Словакии может возглавить антиукраинский политик Фото: антиукраинский словацкий политик Юрай Бланар (facebook.com Aktuality sk)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел Словакии может возглавить антиукраинский политик Юрай Бланар, который неоднократно наговаривал на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Министром иностранных дел Словакии в правительстве антиукраинского Роберта Фицо может стать бывший глава Жилинского края Юрай Бланар, который отличался одиозными заявлениями относительно войны РФ против Украины и не является кадровым дипломатом.

По данным издания, кандидатуру Бланара как нового главы словацкого МИД обсуждают уже длительное время.

Его рассматривали на эту должность еще тогда, когда правительственные переговоры были на начальной стадии. Также рассматривали кандидатуру дипломата Мирослава Лайчака, но он не принял предложение партии Smer-SD, которую возглавляет Фицо.

Отметим, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, Бланар заявлял, что "Украина воюет против собственного народа".

Также он говорил, что Украине следует сосредоточиться "на обеспечении прав русскоязычных жителей".

Выборы в Словакии

Напомним, вчера, 30 сентября, в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

При этом один из лидеров Словакии, бывший премьер Петер Пеллегрини после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Украине.

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