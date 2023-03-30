У МЗС Швеції викликали посла Росії через загрози військового характеру

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії у Стокгольмі, щоб висловити протест за спробу втручання у процес подання заявки країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Посол Росії в заяві на сайті посольства заявив, що вступ Швеції до НАТО зробить країни Північної Європи законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру.

"Міністерство закордонних справ викликає посла Росії на знак протесту проти цієї очевидної спроби втручання", - заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

Раніше повідомлялося, що Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня, коли в Стокгольмі набудуть чинності антитерористичні закони.

Нагадаємо, що у Туреччині вважають, що Швеція недостатньо бореться з тероризмом, щоб вступити до НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Швеції сподіваються на ратифікацію заявки про членство в НАТО на саміті Альянсу у липні. При цьому в Туреччині, яка не схвалила заявку країни на приєднання, заявляють, що це залежить від кроків Стокгольму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.