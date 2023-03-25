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У Туреччині розповіли, коли будуть готові до ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО

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Субота 25 березня 2023 22:42
У Туреччині розповіли, коли будуть готові до ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО Фото: Радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня, коли у Стокгольмі наберуть чинності антитерористичні закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагіма Каліна, яку приводить NTV.

"З нашої точки зору, немає жодних перешкод для членства Фінляндії в НАТО. Фінляндія завжди була конструктивною", - йдеться у заяві.

Калін зазначив, що Фінляндія зайняла більш прозору та конструктивну позицію щодо турецьких вимог. У результаті турецької оцінки країна визнали доречним схвалити заявку Фінляндію на вступ до НАТО.

"Двері до Швеції не закриті повністю. Закон про боротьбу з тероризмом у Швеції набуде чинності 1 червня. Коли вони завершать це, ми оцінимо процес, коли побачимо, що було вжито заходів для розв'язання наших проблем безпеки. Ми не проти розширення НАТО в принцип", - пояснив радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, що у Туреччині вважають, що Швеція не достатньо бореться з тероризмом, щоб вступити в НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Швеції сподіваються на ратифікацію заявки про членство в НАТО до саміту Альянсу в липні. При цьому в Туреччині, яка не схвалила заявку країни на приєднання, заявляють, що це залежить від кроків Стокгольму.

Нагадаємо, в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

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