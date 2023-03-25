У Туреччині розповіли, коли будуть готові до ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО

Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції на вступ до НАТО після 1 червня, коли у Стокгольмі наберуть чинності антитерористичні закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагіма Каліна, яку приводить NTV.

"З нашої точки зору, немає жодних перешкод для членства Фінляндії в НАТО. Фінляндія завжди була конструктивною", - йдеться у заяві.

Калін зазначив, що Фінляндія зайняла більш прозору та конструктивну позицію щодо турецьких вимог. У результаті турецької оцінки країна визнали доречним схвалити заявку Фінляндію на вступ до НАТО.

"Двері до Швеції не закриті повністю. Закон про боротьбу з тероризмом у Швеції набуде чинності 1 червня. Коли вони завершать це, ми оцінимо процес, коли побачимо, що було вжито заходів для розв'язання наших проблем безпеки. Ми не проти розширення НАТО в принцип", - пояснив радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики.