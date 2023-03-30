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В МИД Швеции вызвали посла России из-за угроз военного характера

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Четверг 30 марта 2023 03:22
В МИД Швеции вызвали посла России из-за угроз военного характера Фото: МИД Швеции вызвало посла России из-за угроз военного характера (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме, чтобы выразить протест за попытку вмешательства в процесс подачи заявки страны в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Министерство иностранных дел вызывает посла России в знак протеста против этой очевидной попытки вмешательства", - заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

Посол России в заявлении на сайте посольства заявил, что вступление Швеции в НАТО сделает страны Северной Европы законной мишенью для российских ответных мер, в том числе военного характера.

Ранее сообщалось, что Турция будет готова пересмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО после 1 июня, когда в Стокгольме вступят в силу антитеррористические законы.

Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Швеции надеются на ратификацию заявки о членстве в НАТО на саммите Альянса в июле. При этом в Турции, не одобрившей заявку страны на присоединение, заявляют, что это зависит от шагов Стокгольма.

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