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МЗС розповіло про врятованого хлопчика та про можливу загибель двох українців біля Гази

Понеділок 09 жовтня 2023 09:13
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МЗС розповіло про врятованого хлопчика та про можливу загибель двох українців біля Гази Фото: представник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські дипломати успішно евакуювали неповнолітнього громадянина України із міста Сдерот. Хлопчик отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС в Ізраїлі. Водночас з'явилась інформація про можливу загибель кількох українців в районі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

В даний час дитина знаходиться в безпечному місці під опікою посольства - хлопчику було надано медичну та психологічну допомогу.

"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків", - розповів представник МЗС.

Крім того, зазначив він, вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

"Водночас з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектору Газа. Перевіряємо", - повідомив Ніколенко.

Ситуація в Ізраїлі з громадянами України

Усього за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Відомство фіксує масове скасування авіарейсів.

Представники міністерства шукають рішення для допомоги громадянам України виїхати з Ізраїлю.

Ситуація у секторі Гази

У МЗС отримали інформацію про можливу загибель українця в секторі Газа - зараз відомство очікує на офіційне підтвердження.

Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок з українською спільнотою.

"Розробляємо потенційні евакуаційні маршрути, - каже Ніколенко.

Загибель українок через напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що після нападу 8 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль із сектору Газа в МЗС України підтвердили, що дві громадянки нашої країни загинули внаслідок бойових дій.

Як заявив президент Володимир Зеленський 8 жовтня, понад 100 українців, які перебувають в Ізраїлі, звернулися по допомогу до посольства.

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МЗС України евакуація Ізраїль
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