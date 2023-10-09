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МИД рассказал о спасенном мальчике и о возможной гибели двух украинцев возле Газы

Понедельник 09 октября 2023 09:13
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МИД рассказал о спасенном мальчике и о возможной гибели двух украинцев возле Газы Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Украинские дипломаты успешно эвакуировали несовершеннолетнего гражданина Украины из города Сдерот. Мальчик получил ранения в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле. В то же время появилась информация о возможной гибели нескольких украинцев в районе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

В настоящее время ребенок находится в безопасном месте на попечении посольства - мальчику была оказана медицинская и психологическая помощь.

"Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков", - рассказал представитель МИД.

Кроме того, отметил он, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

"В то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи Сектора Газа. Проверяем", - сообщил Николенко.

Ситуация в Израиле с гражданами Украины

Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Ведомство фиксирует массовую отмену авиарейсов.

Представители министерства занимаются поиском решения для помощи гражданам Украины выехать из Израиля

Ситуация в секторе Газы

В МИД получили информацию о возможной гибели украинца в секторе Газа - сейчас ведомство ожидает официальное подтверждение.

Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинским сообществом.

"Разрабатываем потенциальные эвакуационные маршруты, - говорит Николенко.

Гибель украинок в результате нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, что после нападения 8 октября террористов ХАМАС на Израиль из сектора Газа в МИД Украины подтвердили, что две гражданки нашей страны погибли в результате боевых действий.

Как заявил президент Владимир Зеленский 8 октября, более 100 украинцев, которые находятся в Израиле, обратились за помощью в посольство.

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МИД Украины эвакуация Израиль
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