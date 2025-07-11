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В МЗС розповіли, якими державами займатиметься управління недружніх країн

П'ятниця 11 липня 2025 17:37
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В МЗС розповіли, якими державами займатиметься управління недружніх країн Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Управління недружніх країн буде займатися насамперед протидією всім, хто допомагає у Росії у війні проти України. У фокусі режими на кшталт Білорусі та Північної Кореї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Я хочу підтвердити, що таке управління (йдеться про новостворене управління недружніх країн - ред.) в складі структури МЗС буде. Воно буде займатися насамперед протидією всім, хто допомагає знову ж таки російській війні проти України. Ключовий критерій такий", - сказав Тихий.

За його словами, йдеться про такі режими як Білорусь, Північна Корея тощо.

"Звісно список цих країн може бути ширший. Визначатися буде окремо. Я думаю, дійсно, буде визначатися, хто туди в цей список потрапляє", - зазначив речник.

Як розповів Тихий, управління входить в вертикаль першого заступника міністра законних справ України Сергія Кислиці.

"У нас був перерозподіл департаментів управлінь і це управління увійшло до його вертикалі. Я думаю, що він теж зможе надати більше деталей про те, як це працюватиме, чому це потрібно. Але ми бачимо вже з реакції суспільної на створення такого підрозділу, що це на часі, це дійсно відповідає реаліям війни, в яких ми перебуваємо", - додав він.

За словами речника, це частина ширшої політики глави МЗС Андрія Сибіги.

"Його тверда позиція в тому, що треба доганяти всі ці режими, які допомагають Росії вести війну, всюди у будь-якій географії: дипломатичними способами, санкційними, політичними. Тобто ми не будемо їм залишати місце, щоб вони спокійно жили на цій планеті. Допомагаєш Росії вбивати людей в Україні - будуть за це наслідки", - підкреслив Тихий.

Управління недружніх країн

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України створили нову структуру - управління недружніх країн. Воно займатиметься виключно державами, ворожими до України. Серед них - Росія, Білорусь, Північна Корея та інші союзники Кремля.

Головне завдання цього підрозділу - моніторинг загроз і формування відповідної політики без акценту на двосторонні відносини.

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