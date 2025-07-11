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В МИД рассказали, какими государствами будет заниматься управление недружественных стран

Пятница 11 июля 2025 17:37
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В МИД рассказали, какими государствами будет заниматься управление недружественных стран Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Управление недружественных стран будет заниматься прежде всего противодействием всем, кто помогает России в войне против Украины. В фокусе режимы вроде Беларуси и Северной Кореи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Я хочу подтвердить, что такое управление (речь идет о новосозданном управлении недружественных стран - ред.) в составе структуры МИД будет. Оно будет заниматься прежде всего противодействием всем, кто помогает опять же российской войне против Украины. Ключевой критерий такой", - сказал Тихий.

По его словам, речь идет о таких режимах как Беларусь, Северная Корея и тому подобное.

"Конечно список этих стран может быть шире. Определяться будет отдельно. Я думаю, действительно, будет определяться, кто туда в этот список попадает", - отметил спикер.

Как рассказал Тихий, управление входит в вертикаль первого заместителя министра законных дел Украины Сергея Кислицы.

"У нас было перераспределение департаментов управлений и это управление вошло в его вертикаль. Я думаю, что он тоже сможет предоставить больше деталей о том, как это будет работать, почему это нужно. Но мы видим уже по реакции общественной на создание такого подразделения, что это актуально, это действительно соответствует реалиям войны, в которых мы находимся", - добавил он.

По словам спикера, это часть более широкой политики главы МИД Андрея Сибиги.

"Его твердая позиция в том, что надо догонять все эти режимы, которые помогают России вести войну, везде в любой географии: дипломатическими способами, санкционными, политическими. То есть мы не будем им оставлять место, чтобы они спокойно жили на этой планете. Помогаешь России убивать людей в Украине - будут за это последствия", - подчеркнул Тихий.

Управление недружественных стран

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины создали новую структуру - управление недружественных стран. Оно будет заниматься исключительно государствами, враждебными к Украине. Среди них - Россия, Беларусь, Северная Корея и другие союзники Кремля.

Главная задача этого подразделения - мониторинг угроз и формирование соответствующей политики без акцента на двусторонние отношения.

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