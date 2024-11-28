У МЗС розповіли, як просуваються консультації з НАТО щодо польських МіГів

"Тривають ці консультації. Це питання, в якому ми з польською стороною маємо спільний погляд. Дійсно, закликаємо до посиленої присутності НАТО в польському небі, що стимулювало б вивільнення ресурсів, які можна передати Україні", - розповів Тихий.

Речник МЗС не розкрив деталі, але зазначив, що питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 на порядку денному.

"Хочемо сподіватися, що маємо позитивний в ньому рух. Але зарано говорити про конкретику, дочекаємося, коли ця конкретика буде", - додав він.