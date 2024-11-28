В МИД рассказали, как продвигаются консультации с НАТО по польским МиГам

"Продолжаются эти консультации. Это вопрос, в котором мы с польской стороной имеем общий взгляд. Действительно, призываем к усиленному присутствию НАТО в польском небе, что стимулировало бы высвобождение ресурсов, которые можно передать Украине", - рассказал Тихий.

Спикер МИД не раскрыл детали, но отметил, что вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 на повестке дня.

"Хотим надеяться, что имеем положительное в нем движение. Но рано говорить о конкретике, дождемся, когда эта конкретика будет", - добавил он.