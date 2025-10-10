МЗС розкрило провідні іноземні ЗМІ у "списку ганьби" через прес-тур в окупацію

Ряд іноземних ЗМІ, в тому числі провідних, в супроводі росіян здійснив прес-тур на окуповані Росією території України. МЗС засудило незаконну поїздку журналістів і пригрозило відповідними наслідками для медіа.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я раніше публікував інформацію про те, що ми дізналися про пропагандистський тур низки іноземних ЗМІ, організований Міністерством оборони РФ, яке звозило цих журналістів в Авдіївку та Курахове. І там їм показували, показували там все, що хотіли показати. Ми багато разів попереджали про такі тури", - заявив Тихий.
За його словами, МЗС України неодноразово заявляло про неприпустимість таких поїздок, оскільки вони здійснюються з порушеннями міжнародного права та законодавства України при перетині кордону зокрема.
"Вони (поїздки в окупацію - ред.) просто аморальні, тому що в цей час сидять українські журналісти по російських тюрмах, журналістів вбиває Росія на фронті і ранить. І взагалі скоєні понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні з початку повномасштабної війни і в цей час хтось просто за руку з російськими окупантами їде знімати картинку на окуповані території, порушуючи законодавство". - додав речник міністерства.
МЗС пообіцяло сьогодні розкрити повний список медіа, представники яких поїхали до окупації. Вже відомо, що в "списку ганьби" МЗС України - відоме видання Agence France -Presse, Associated Press, телебачення TF1, арабські видання "Аль -Арабія" і "Аль -Хаддад", американські видання "One America" і китайське ЗМІ Phoenix.
Окрім журналістів в окупацію також поїхали блогери та колишні посадовці зі США, Словаччини, Чехії, Бразилії, Бельгії, Франції, Туреччини.
"По всім прізвищам із цього списку ми будемо ініціювати заборони на в 'їзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати цей кордон у майбутньому...Для ЗМІ, які взяли участь у цьому турі, безперечно буде і ширший набір наслідків для їхньої репутації насамперед і роботи", - сказав Тихий.
При цьому він зазначив, що в перелічених медіа також працюють українські команди, які висвітлюють правду про війну в Україні та вчинки росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про незаконну поїздку на окуповані РФ території журналістами французького телеканалу TF1, які згодом опублікували дискредитуючі Україну матеріали.
Зазначимо, що на окуповані території їздять не лише журналісти в обхід закону, а й політики. Наприклад, повідомлялось про поїздку депутатів з Німеччини в окупований Крим.