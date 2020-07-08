ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии отреагировали на поездку своих евродепутатов в Крым

Среда 08 июля 2020 обновлено 04:12
В Германии отреагировали на поездку своих евродепутатов в Крым
Фото: флаг Германии (flickr.com/yomut)
Автор: Дмитрий Левицкий

Германия не признает российскую аннексию Крыма

Визит немецких депутатов Европейского парламента в Крым для наблюдения за незаконно проведенным референдумом по изменениям к российской Конституции был частным. Позиция немецкого правительства остается непреклонной - аннексия Крыма нарушает международное право.

Об этом заявило посольство Германии в Украине на странице в Twitter.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", - подчеркнули в диппредставительстве.

Напомним, в конце июня делегация французских евродепутатов вместе с представителями Германии, Венгрии и Болгарии отправились в оккупированный Крым. Министерство иностранных дел Украины потребовало официальных объяснений.

В украинском ведомстве заявили, что визит евродепутатов в Крым нарушает законодательство Украины.

Как писало РБК-Украина, Европарламент заявил, что не поручал евродепутатам проводить наблюдение за незаконным референдумом в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины КрымГерманиядепутаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь