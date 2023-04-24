В МЗС розкритикували скандальну заяву про "дозвіл" РФ Україні на вступ до НАТО

"Дозвіл" на вступ до НАТО

За словами Дуро, "дозвіл" з боку Росії нібито допоможе уникнути безпекових ризиків.

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу... Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила вона.

Загроза безпеці НАТО

Як відзначив Ніколенко, Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки для себе, що неодноразово підтверджувалось на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини.

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - пише речник МЗС.

Членство України в НАТО унеможливить повторення російської агресії проти Європи в майбутньому.