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В МЗС розкритикували скандальну заяву про "дозвіл" РФ Україні на вступ до НАТО

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україна нібито повинна отримати "дозвіл" від Росії на вступ до НАТО. Небезпечно, коли політики ставлять безпеку Альянсу в залежність від забаганок Москви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Дозвіл" на вступ до НАТО

За словами Дуро, "дозвіл" з боку Росії нібито допоможе уникнути безпекових ризиків.

"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу... Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила вона.

Загроза безпеці НАТО

Як відзначив Ніколенко, Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки для себе, що неодноразово підтверджувалось на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини.

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - пише речник МЗС.

Членство України в НАТО унеможливить повторення російської агресії проти Європи в майбутньому.

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