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В МЗС роз'яснили ситуацію з "Резерв+" для українок в ЄС

18:32 15.08.2026 Сб
2 хв
У відомстві пояснили, у яких випадках такого запиту можна уникнути
aimg Валерія Абабіна aimg Василина Копитко
Фото: Українські біженжі в Іспанії (Getty Images)

Запити даних із "Резерв+" в українок при оформленні тимчасового захисту в ЄС мають тимчасовий характер.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Що відомо про вимогу "Резерв+"

У МЗС підтвердили, що відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з "Резерв+".

Ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту - рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій.

Саме з цим і пов'язані описані ситуації.

Кого це стосується

За інформацією МЗС, відомі відомству випадки не є масовими. Здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України - наприклад, показати в закордонному паспорті штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд.

"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", - зазначили у пресслужбі МЗС.

У відомстві наголосили, що описані ситуації мають тимчасовий характер - до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил.

Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень української сторони.

Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, повідомили про нові вимоги - зокрема, у жінок почали запитувати дані з "Резерв+" і позначку про перетин кордону з українського боку.

Посольство України в Іспанії пояснило, що це пов'язано з рішенням Ради ЄС, яким режим тимчасового захисту для переміщених українців продовжено до 4 березня 2028 року.

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