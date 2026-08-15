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В МИД разъяснили ситуацию с "Резерв+" для украинок в ЕС

18:32 15.08.2026 Сб
2 мин
В ведомстве объяснили, в каких случаях такого запроса можно избежать
aimg Валерия Абабина aimg Василина Копытко
Фото: Украинские беженцы в Испании (Getty Images)

Запросы данных из "Резерв+" у украинок при оформлении временной защиты в ЕС носят временный характер.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Что известно о требовании "Резерв+"

В МИДе подтвердили, что известно о случаях, когда в отдельных государствах-членах ЕС у украинских граждан, в частности женщин, во время оформления временной защиты спрашивали сведения из "Резерв+".

Ситуация связана с введением Евросоюзом новых правил получения временной защиты – решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года.

Поскольку ЕС пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений по поводу практического выполнения этого решения, отдельные национальные органы могут применять новые правила на основе собственных инструкций.

Конкретно с этим и соединены описанные ситуации.

Кого это касается

По информации МИД, известные ведомству случаи не являются массовыми. В большинстве своем они касаются тех заявителей, кто не смог подтвердить законность выезда из Украины - например, показать в загранпаспорте штамп Государственной пограничной службы о пересечении границы на выезд.

"При наличии подтверждения законности выезда необходимости предоставлять сведения из "Резерв+" не должно возникать. В то же время, при временном отсутствии унифицированного подхода, такие случаи в отдельных странах могут иметь место", - отметили в пресс-службе МИД.

В ведомстве подчеркнули, что описанные ситуации носят временный характер - до того момента, пока ЕС не предоставит государствам-членам единые разъяснения относительно введения новых правил.

Украинская сторона ожидает от ЕС скорейшего нормирования практики применения новых правил с учетом обращений украинской стороны.

Напомним, ранее украинцы, оформляющие временную защиту в Испании,сообщили о новых требованиях - в частности, у женщин стали запрашивать данные из "Резерв+" и отметку о пересечении границы с украинской стороны.

Посольство Украины в Испании объяснило, что это связано с решением Совета ЕС, которым режим временной защиты для перемещенных украинцев продлен до 4 марта 2028 года.

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