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У МЗС Росії підтримали Ле Пен на виборах у Франції. Вона назвала це втручанням

Фото: Марін Ле Пен (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Росії публічно підтримало партію ультраправої Марін Ле Пен "Національне об'єднання" на виборах у Франції. Вона назвала такий жест втручанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ у Twitter і TF1.

Що написало МЗС Росії

Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило в соцмережі Twitter фотографію усміхненої Марін Ле Пен.

"Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, що відповідає його національним інтересам, і до відмови від диктату Вашингтона і Брюсселя", - написало російське відомство у підписі до фото.

Також у МЗС РФ додали, що французькі чиновники "не можуть ігнорувати" такі настрої серед громадян.

Реакція Ле Пен

Ультраправий французький політик, яка відома своєю проросійською позицією, несподівано розкритикувала таку підтримку з боку МЗС країни-агресора.

"Я думаю, що це провокація і, до речі, можливо також невелике втручання. Тому що коли ви робите такий твіт, такий показний і такий провокаційний, це можна порівняти з втручанням", - заявила Ле Пен.

Вона додала, що рішення ухвалює "не Кремль, а французький народ".

Партія Ле Пен на виборах

Нагадаємо, кілька тижнів тому "Національне об'єднання" зі значним відривом перемогло партію президента Еммануеля Макрона "Відродження" під час виборів до Європарламенту.

Через це глава французької держави вирішив розпустити парламент та провести позачергові вибори. Перший тур пройшов на минулих вихідних, "Національне об'єднання" отримало 33,14% голосів, а пропрезидентський блок набрав лише 20,04%.

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ФранціяРосійська ФедераціяМарин Ле Пен