В МИД России поддержали Ле Пен на выборах во Франции. Она назвала это вмешательством

Что написал МИД России

Министерство иностранных дел РФ обнародовало в соцсети Twitter фотографию улыбающейся Марин Ле Пен.

"Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и к отказу от диктата Вашингтона и Брюсселя", - написало российское ведомство в подписи к фото.

Также в МИД РФ добавили, что французские чиновники "не могут игнорировать" такие настроения среди граждан.

Реакция Ле Пен

Ультраправый французский политик, которая известна своей пророссийской позицией, неожиданно раскритиковала такую поддержку со стороны МИД страны-агрессора.

"Я думаю, что это провокация и, кстати, возможно, также небольшое вмешательство. Потому что когда вы делаете такой твит, такой показной и такой провокационный, это можно сравнить с вмешательством", - заявила Ле Пен.

Она добавила, что решения принимает "не Кремль, а французский народ".