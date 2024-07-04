В МИД России поддержали Ле Пен на выборах во Франции. Она назвала это вмешательством

Министерство иностранных дел России публично поддержало партию ультраправой Марин Ле Пен "Национальное объединение" на выборах во Франции. Она назвала такой жест вмешательством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ в Twitter и TF1.
Министерство иностранных дел РФ обнародовало в соцсети Twitter фотографию улыбающейся Марин Ле Пен.
"Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и к отказу от диктата Вашингтона и Брюсселя", - написало российское ведомство в подписи к фото.
Также в МИД РФ добавили, что французские чиновники "не могут игнорировать" такие настроения среди граждан.
Ультраправый французский политик, которая известна своей пророссийской позицией, неожиданно раскритиковала такую поддержку со стороны МИД страны-агрессора.
"Я думаю, что это провокация и, кстати, возможно, также небольшое вмешательство. Потому что когда вы делаете такой твит, такой показной и такой провокационный, это можно сравнить с вмешательством", - заявила Ле Пен.
Она добавила, что решения принимает "не Кремль, а французский народ".
Напомним, несколько недель назад "Национальное объединение" со значительным отрывом победило партию президента Эммануэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент.
Из-за этого глава французского государства решил распустить парламент и провести внеочередные выборы. Первый тур прошел на прошлых выходных, "Национальное объединение" получило 33,14% голосов, а пропрезидентский блок набрал только 20,04%.
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