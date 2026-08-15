МЗС РФ образилось на США та Туреччину і вимагає пояснень через зброю для ЗСУ

Міністерство закордонних справ РФ звернулося до США та Туреччини із запитом щодо планів масштабних постачань американського озброєння Україні через турецьку територію. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

За її словами, у Москві вважають обставини та умови можливих постачань американської зброї через Туреччину "вкрай суперечливими".

У Москві пригрозили погіршенням відносин

Захарова заявила, що нові постачання зброї Україні можуть завдати серйозної шкоди відносинам Росії зі США та Туреччиною.

У російському МЗС також заявили, що використання Вашингтоном і Анкарою миротворчої риторики одночасно з можливими постачаннями озброєння Україні нібито підриває взаємну довіру.

"Спроби США та Туреччини використовувати миротворчу риторику, а паралельно постачати зброю Україні неминуче підривають взаємну довіру", - заявили в МЗС РФ.

У російському відомстві закликали США та Туреччину переглянути плани щодо надання озброєння Україні.

Водночас у наданій інформації не уточнюється, про який саме обсяг зброї йдеться та коли можливі постачання мають відбутися. Російське МЗС пов'язує свою заяву з інформацією, оприлюдненою Конгресом США щодо можливого передання Україні американського озброєння, яке перебуває в Туреччині.