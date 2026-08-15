МИД РФ обиделось на США и Турцию и требует пояснений из-за оружия для ВСУ

Министерство иностранных дел РФ обратилось в США и Турцию с запросом о планах масштабных поставок американского вооружения Украине через турецкую территорию. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, в Москве считают обстоятельства и условия возможных поставок американского оружия через Турцию "крайне противоречивыми".

В Москве пригрозили ухудшением отношений

Захарова заявила, что новые поставки оружия Украине могут нанести серьезный ущерб отношениям России с США и Турцией.

В российском МИДе также заявили, что использование Вашингтоном и Анкарой миротворческой риторики одновременно с возможными поставками вооружения Украине якобы подрывает взаимное доверие.

"Попытки США и Турции использовать миротворческую риторику, а параллельно поставлять оружие Украине неизбежно подрывают взаимное доверие", – заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве призвали США и Турцию пересмотреть планы предоставления вооружения Украине.

В то же время в предоставленной информации не уточняется, о каком именно объеме оружия идет речь и когда возможные поставки должны состояться. Российский МИД связывает свое заявление с информацией, обнародованной Конгрессом США о возможном передаче Украине находящегося в Турции американского вооружения.