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МИД РФ обиделось на США и Турцию и требует пояснений из-за оружия для ВСУ

23:32 15.08.2026 Сб
2 мин
Чем угрожает Кремль Вашингтону и Анкаре?
aimg Филипп Бойко
Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (Getty Images)

В Москве отреагировали на информацию о возможных масштабных поставках американского вооружения Украине через Турцию. Российский МИД заявил, что хочет получить от Вашингтона и Анкары объяснения по поводу обстоятельств и условий таких поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Министерство иностранных дел РФ обратилось в США и Турцию с запросом о планах масштабных поставок американского вооружения Украине через турецкую территорию. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, в Москве считают обстоятельства и условия возможных поставок американского оружия через Турцию "крайне противоречивыми".

В Москве пригрозили ухудшением отношений

Захарова заявила, что новые поставки оружия Украине могут нанести серьезный ущерб отношениям России с США и Турцией.

В российском МИДе также заявили, что использование Вашингтоном и Анкарой миротворческой риторики одновременно с возможными поставками вооружения Украине якобы подрывает взаимное доверие.

"Попытки США и Турции использовать миротворческую риторику, а параллельно поставлять оружие Украине неизбежно подрывают взаимное доверие", – заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве призвали США и Турцию пересмотреть планы предоставления вооружения Украине.

В то же время в предоставленной информации не уточняется, о каком именно объеме оружия идет речь и когда возможные поставки должны состояться. Российский МИД связывает свое заявление с информацией, обнародованной Конгрессом США о возможном передаче Украине находящегося в Турции американского вооружения.

Контекст заявления

Около недели назад Государственный департамент США обнародовал документы о передаче Украине пусковых установок M270, ракет ATACMS, а также кассетных боеприпасов и снарядов.

Передачу вооружения планируют осуществлять через ряд частных компаний – турецкие MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую VTIC International, а также американские Pansophico и Patriot Defense Group.

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