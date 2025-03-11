В МЗС прокоментували візит генерального секретаря ОБСЄ до Росії

В МЗС України заявили, "взяли до уваги" візит генерального секретаря Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ферідуна Сінірліоглу до РФ 11 березня.

"В умовах триваючої агресивної війни Росії проти України будь-які контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань Організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами", - зазначили у міністерстві.

Відомство додало, що Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність цієї міжнародної організації. Окрім того, РФ використовує її для виправдання своєї збройної агресії проти України.

"За цих умов, керівництво ОБСЄ має залишатись відданим основоположним принципам організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики Росії та послаблення її політичної ізоляції", - підкреслили в МЗС.

Візит Генсека ОБСЄ до Росії

У вівторок генсекретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу побував у Москві і поспілкувався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, після чого назвав ці переговори "відвертими та продуктивними дискусіями".

"Як генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі, я зобов’язаний - підкреслюю, зобов’язаний - працювати з усіма 57 країнами-учасницями. Російська Федерація є одним із співзасновників ОБСЄ, і вона є дуже важливим партнером у рамках ОБСЄ", - заявив він.

Генсек ОБСЄ також додав, що "хотів би продовжувати працювати з Росією над досягненням мети миру і безпеки для всіх у Європі".