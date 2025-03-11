В МИД прокомментировали визит генерального секретаря ОБСЕ в Россию

В МИД Украины заявили, "приняли во внимание" визит генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу в РФ 11 марта.

"В условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины любые контакты руководства ОБСЕ с государством-агрессором должны строиться на принципах уважения международного права, обязательств Организации, а также суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды", - отметили в министерстве.

Ведомство добавило, что Россия не отказывается от своей деструктивной роли в ОБСЕ, подрывая деятельность этой международной организации. Кроме того, РФ использует ее для оправдания своей вооруженной агрессии против Украины.

"В этих условиях, руководство ОБСЕ должно оставаться преданным основополагающим принципам организации и своими действиями не допускать легитимизации захватнической политики России и ослабления ее политической изоляции", - подчеркнули в МИД.

Визит Генсека ОБСЕ в Россию

Во вторник генсекретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу побывал в Москве и пообщался с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего назвал эти переговоры "откровенными и продуктивными дискуссиями".

"Как генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, я обязан - подчеркиваю, обязан - работать со всеми 57 странами-участницами. Российская Федерация является одним из соучредителей ОБСЕ, и она является очень важным партнером в рамках ОБСЕ", - заявил он.

Генсек ОБСЕ также добавил, что "хотел бы продолжать работать с Россией над достижением цели мира и безопасности для всех в Европе".