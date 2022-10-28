UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС працює над візитом нового прем'єра Британії до України

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство закордонних справ України вже працює над візитом новообраного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Британії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.

"У нього знайшовся час одразу зателефонувати президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої, зокрема, домовилися і про те, що Ріші Сунак здійснить візит до України. Коли конкретно це станеться – ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", - зазначив Прістайко.

Нагадаємо, ще влітку, коли Сунак боровся за прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме в Україну.

Після того, як Сунака обрали прем'єром, він поговорив з українським лідером Володимиром Зеленським.

Як відомо, Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром Британії 25 жовтня.

Більш детально про нового лідера британського уряду можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністрВеликобританіяВізит в Україну