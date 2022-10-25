Зеленський уже поговорив з Сунаком та запросив його до України
Президент Володимир Зеленський уже провів переговори з новим британським прем'єром Ріші Сунаком та запросив його до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Говорив з новим прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство у захисті демократії та свободи й надалі тільки посилюватимуться. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", - зазначив він.
За його словами, Україна та Британія досягли кращих відносин станом на даний момент, але все одно є потенціал для того, щоб посилювати співпрацю.
Оновлено від 23:10
Окремо президент уточнив, що домовився "написати нову главу українсько-британських відносин" з Сунаком.
"Однак сюжет незмінний - повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем'єр-міністра відбувся саме до України. І завжди вдячний народу Великобританії за підтримку", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ще влітку, коли Сунак виборював прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде саме до України.
Сьогодні він уже висловився про війну в Україні. За його словами, затіяна Володимиром Путіним війна призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.
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