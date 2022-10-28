МИД работает над визитом нового премьера Британии в Украину

Министерство иностранных дел Украины уже работает над визитом новоизбранного премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в эфире телемарафона.

"У него нашлось время сразу позвонить президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились и о том, что Риши Сунак осуществит визит в Украину. Когда конкретно это произойдет - мы уже над этим работаем с нашими коллегами с правительства Британии", - отметил Пристайко.

Напомним, еще летом, когда Сунак боролся за премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый зарубежный визит будет именно в Украину.

После того, как Сунака избрали премьером он поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как известно, Риши Сунак стал новым премьер-министром Британии 25 октября.

Более детально о новом лидере британского правительства можете узнать в материале РБК-Украина.