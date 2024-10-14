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МЗС посилило заходи безпеки в закордонних дипустановах: що відомо

Фото: МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Понад 60 закордонних дипломатичних установ України у понеділок, 14 жовтня, отримали анонімні листи про замінування будівель. У зв'язку з цим МЗС посилило заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"У понеділок, 14 жовтня, понад шість десятків закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель; ця кількість продовжує зростати. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

"Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок. У поодиноких випадках закордонним дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок", - зазначили у МЗС.

У відомстві уточнили, що масована хвиля анонімних повідомлень про замінування жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ. Робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі.

МЗС перебуває в контакті з правоохоронними та розвідувальними органами України, іноземними партнерами, працює над зʼясуванням обставин і мети скоординованої хвилі анонімних погроз та її організаторів.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що посольство України в Австрії отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Це вже друге таке повідомлення за останні 30 днів.

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МЗС України