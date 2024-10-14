МИД ужесточил меры безопасности в зарубежных дипучреждениях: что известно

"В понедельник, 14 октября, более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий; это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим министр иностранных дел Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

"Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности. В редких случаях зарубежным дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок", - отметили в МИДе.

В ведомстве уточнили, что массированная волна анонимных сообщений о заминировании никак не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме.

МИД находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и целей скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов.