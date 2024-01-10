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МЗС попросило українців утриматися від поїздок до Еквадору

Фото: МЗС попросило українців утриматися від поїздок до Еквадору (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через бунт в Еквадорі МЗС України попросило українців утриматися від поїздок до цієї країни. Також дав рекомендації тим громадянам, які вже перебувають на території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", - йдеться в заяві.

Що робити тим, хто знаходиться в Еквадорі?

Тим українцям, які вже перебувають на території Еквадору, у МЗС рекомендують:

  • уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях;
  • неухильно дотримуватися заходів безпеки, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації;
  • не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності;
  • завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Що робити у випадку НП

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Перу за номером телефону: +51 993 458 779, адреса електронної пошти: consul_pe@mfa.gov.ua або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Ситуація в Еквадорі

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан в країні. Причиною цьому була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса. Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство. Втеча сталася того ж дня, коли ватажка банди мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.

Після цього озброєні люди в масках влаштували штурм студії місцевого телеканалу TC Television у місті Гуякіль. Ведучих взяли в заручники у прямому ефірі. Детальніше про те, що відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.

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МЗС УкраїниЭквадор