МЗС попросило українців утриматися від поїздок до Еквадору

Через бунт в Еквадорі МЗС України попросило українців утриматися від поїздок до цієї країни. Також дав рекомендації тим громадянам, які вже перебувають на території держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації", - йдеться в заяві.
Що робити тим, хто знаходиться в Еквадорі?
Тим українцям, які вже перебувають на території Еквадору, у МЗС рекомендують:
Що робити у випадку НП
У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Перу за номером телефону: +51 993 458 779, адреса електронної пошти: consul_pe@mfa.gov.ua або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.
Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан в країні. Причиною цьому була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса. Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство. Втеча сталася того ж дня, коли ватажка банди мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.
Після цього озброєні люди в масках влаштували штурм студії місцевого телеканалу TC Television у місті Гуякіль. Ведучих взяли в заручники у прямому ефірі. Детальніше про те, що відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.
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