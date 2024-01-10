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МИД попросил украинцев воздержаться от поездок в Эквадор

Фото: МИД попросил украинцев воздержаться от поездок в Эквадор (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за бунта в Эквадоре МИД Украины попросил украинцев воздержаться от поездок в эту страну. Также дал рекомендации тем гражданам, кто уже находится на территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в Республике Эквадор МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок в эту страну до стабилизации ситуации безопасности", - говорится в заявлении.

Что делать тем, кто находится в Эквадоре?

Тем украинцам, кто уже находится на территории Эквадора, в МИД рекомендуют:

  • избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях;
  • неукоснительно соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования правоохранительных органов;
  • отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости;
  • всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Что делать в случае ЧП

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины немедленно обращаться в Посольство Украины в Республике Перу по телефону: +51 993 458 779, адрес электронной почты: consul_pe@mfa.gov.ua или на круглосуточно "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1588, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Ситуация в Эквадоре

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение в стране. Причиной этому был побег из тюрьмы одного из известнейших вожаков наркобанд страны Адольфо Масиаса. Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство. Бегство произошло в тот же день, когда предводителя банды должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль.

После этого вооруженные люди в масках устроили штурм студии местного телеканала TC Television в городе Гуякиль. Ведущих взяли в заложники в прямом эфире. Подробнее о происходящем в стране - в материале РБК-Украина.

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МИД УкраиныЭквадор