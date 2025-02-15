У МЗС Польщі та Німеччини назвали умову для повернення Росії у G7

"Я вважаю, що її (Росію, - ред) слід прийняти, щойно вона виведе свої війська з України", - сказав Сікорський.

Своєю чергою Бербок, відповідаючи слідом за Сікорським, зазначила, що є причина, чому це більше не G8, а G7.

"Тому що путінська Росія - і я підкреслюю, путінська Росія, це не стосується громадян Росії. Є люди в Росії, які щодня моляться про те, щоб повернувся мир і свобода для всіх них. Тому ми чітко заявляємо: коли ця Росія під керівництвом Путіна атакує всіх інших сімох у групі, вона не може сидіти за столом. Якщо вона буде готова припинити нападати на нас, на вільний світ, то, звісно, там знову буде вільне місце", - сказада вона.

Тож, як констатувала дипломатка, усе в руках агресора, і саме тому очевидно, що наразі цього місця за столом немає.