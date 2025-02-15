В МИД Польши и Германии назвали условие для возвращения России в G7

Россию можно принять в "Группу семи" (G7). Для этого она должна вывести войска из Украины и прекратить атаки на страны-участницы клуба.
Такое мнение во время Мюнхенской конференции по безопасности высказали главы МИД Польши и Германии Радослав Сикорский и Анналена Бербок, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
"Я считаю, что ее (Россию, - ред) следует принять, как только она выведет свои войска из Украины", - сказал Сикорский.
В свою очередь Бербок, отвечая вслед за Сикорским, отметила, что есть причина, почему это больше не G8, а G7.
"Потому что путинская Россия - и я подчеркиваю, путинская Россия, это не касается граждан России. Есть люди в России, которые ежедневно молятся о том, чтобы вернулся мир и свобода для всех них. Поэтому мы четко заявляем: когда эта Россия под руководством Путина атакует всех остальных семерых в группе, она не может сидеть за столом. Если она будет готова прекратить нападать на нас, на свободный мир, то, конечно, там снова будет свободное место", - сказала она.
Поэтому, как констатировала дипломат, все в руках агрессора, и именно поэтому очевидно, что сейчас этого места за столом нет.
В 2014 году, после оккупации Крыма, Россия была исключена из G8. После этого сформировалась "Группа семи", в которую входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7. Таким образом американский президент хотел бы вернуться к формату "Большой восьмерки".
Ранее Бербок уже выражала серьезные предостережения, ксающиеся предложения президента США Дональда Трампа по возвращению России в G7.
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