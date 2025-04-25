МЗС про погрози США вийти з переговорного процесу: частина комунікаційної стратегії

"Дивіться, ми бачили публічні коментарі та сигнали, зокрема від держсекретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії. Тобто надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес. Тобто пришвидшувати його таким чином", - сказав Тихий.

За його словами, Україна саме в такому контексті розглядає ці заяви і якоїсь офіційної дипломатичної інформації, листування чи нот про підготовку США до виходу з мирного процесу не отримувала.

"І ставимося до цього нормально, як до сигналів, які покликані пришвидшувати процес, стимулювати процес в такому ключі. І ми не драматизуємо ці сигнали. Тобто ми розуміємо, що йде складна робота, лише вершечок айсберга - це публічно те, що ви чуєте сигнали, а там відбувається дипломатія. І частина дипломатії, на жаль, вона дійсно закрита", - зазначив речник МЗС.

Він вкотре наголосив, що Україна дотримується принципових позицій.

"Просто дипломатія, вона потребує частини процесу за чинними дверима. Україна дотримується принципових позицій, Конституції України, національних інтересів України", - додав Тихий.