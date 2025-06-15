МЗС після комбінованої атаки по Кременчуку: РФ не зупинити лише словами

У ніч на 15 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Кременчук у Полтавській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Метою удару стали об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки та транспорт.
У МЗС наголосили, що це була ніч жаху для міста.
За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Однак вибухи та уламки спричинили масштабні пожежі, пошкодження приватного житла та машин.
У МЗС підкреслили, що Росію неможливо зупинити лише заявами. Вона розуміє лише мову сили, і саме тому світ повинен вжити рішучих дій: запровадити найжорсткіші санкції та зміцнити обороноздатність України.
"Росію не зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ повинен запровадити найсильніші санкції, щоб змусити Росію до миру, а також зміцнити обороноздатність України для захисту нашого народу", - йдеться у повідомленні.
У ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку, застосувавши дрони та ракети різного типу. Це одна з наймасштабніших атак на місто з початку повномасштабної війни.
За даними місцевих медіа, у місті пролунали щонайменше 30 вибухів. У соцмережах поширюють фото потужних пожеж і наслідків руйнувань.
Голова Полтавської ОВА повідомив, що удари були спрямовані на об’єкти енергетичної та аграрної інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено житловий будинок, автомобіль і лінії електропередач.
Окремі руйнування зафіксували й у Чутівській громаді.
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