МИД после комбинированной атаки по Кременчугу: РФ не остановить только словами

В ночь на 15 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Кременчуг в Полтавской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Целью удара стали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также повреждены жилые дома и транспорт.
В МИД подчеркнули, что это была ночь ужаса для города.
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Однако взрывы и обломки вызвали масштабные пожары, повреждения частного жилья и машин.
В МИД подчеркнули, что Россию невозможно остановить только заявлениями. Она понимает только язык силы, и именно поэтому мир должен принять решительные действия: ввести жесткие санкции и укрепить обороноспособность Украины.
"Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильные санкции, чтобы заставить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа", - говорится в сообщении.
В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу, применив дроны и ракеты различного типа. Это одна из самых масштабных атак на город с начала полномасштабной войны.
По данным местных СМИ, в городе прогремели по меньшей мере 30 взрывов. В соцсетях распространяют фото мощных пожаров и последствий разрушений.
Председатель Полтавской ОГА сообщил, что удары были направлены на объекты энергетической и аграрной инфраструктуры в Кременчугской общине. Также повреждены жилой дом, автомобиль и линии электропередач.
Отдельные разрушения зафиксировали и в Чутовской громаде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.