МИД после комбинированной атаки по Кременчугу: РФ не остановить только словами

Целью удара стали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также повреждены жилые дома и транспорт.

В МИД подчеркнули, что это была ночь ужаса для города.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Однако взрывы и обломки вызвали масштабные пожары, повреждения частного жилья и машин.

В МИД подчеркнули, что Россию невозможно остановить только заявлениями. Она понимает только язык силы, и именно поэтому мир должен принять решительные действия: ввести жесткие санкции и укрепить обороноспособность Украины.

"Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильные санкции, чтобы заставить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа", - говорится в сообщении.