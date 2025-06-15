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МИД после комбинированной атаки по Кременчугу: РФ не остановить только словами

Фото: Кременчуг атаковали дронами и ракетами (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 15 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Кременчуг в Полтавской области.

Целью удара стали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также повреждены жилые дома и транспорт.

В МИД подчеркнули, что это была ночь ужаса для города.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Однако взрывы и обломки вызвали масштабные пожары, повреждения частного жилья и машин.

В МИД подчеркнули, что Россию невозможно остановить только заявлениями. Она понимает только язык силы, и именно поэтому мир должен принять решительные действия: ввести жесткие санкции и укрепить обороноспособность Украины.

"Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести сильные санкции, чтобы заставить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа", - говорится в сообщении.

Крупнейшая атака на Кременчуг

В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу, применив дроны и ракеты различного типа. Это одна из самых масштабных атак на город с начала полномасштабной войны.

По данным местных СМИ, в городе прогремели по меньшей мере 30 взрывов. В соцсетях распространяют фото мощных пожаров и последствий разрушений.

Председатель Полтавской ОГА сообщил, что удары были направлены на объекты энергетической и аграрной инфраструктуры в Кременчугской общине. Также повреждены жилой дом, автомобиль и линии электропередач.

Отдельные разрушения зафиксировали и в Чутовской громаде.

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