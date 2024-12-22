"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік
Президент України Володимир Зеленський озвучив завдання для дипломатів на наступний рік. Головна ціль - посилити позиції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
Він зазначив, що наступний рік буде ключовим для України щодо встановлення справедливого миру. Зеленський нагадав, що у 2025 році в США зміниться адміністрації, а в деяких ключових країнах відбудуться вибори, зокрема у Німеччині та Польщі.
Президент також закликав звернути увагу на Близький Схід, регіон Затоки, Північну Африку, Сахель, Латинську Америку, Індію, Китаю та інші держави Азії.
Глава держави заявив, що у світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат.
"І саме це - ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так, хто працює не просто на втому в кінці робочого дня, чи на вдячність безпосередньо керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України", - сказав він.
Зеленський наголосив, що окремий напрямок роботи дипломатів - це Європейський Союз та НАТО. Ще одне завдання - робота щодо заморожування та конфіскації активів Росії.
Перестановки серед послів
Президент Володимир Зеленський провів перестановки серед українських послів. Посади втратили посли в Словенії, Литві, Японії та Китаї.
Також глава держави звільнив з посади Постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.
Зеленський призначив низку послів, зокрема очільників дипломатичних місій в Словенії, Литві, Японії та представників у міжнародних організаціях. Зокрема, на посаду посла Угорщини призначили відомого "професора з окопів" Федора Шандора.
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