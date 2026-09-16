У МЗС оцінили, які наслідки матимуть "пекельні санкції" США проти Росії

Ухвалення США законопроєкту про санкції допоможе стримати Росію, примусити її до миру та запустить ланцюгову реакцію серед інших країн світу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу.

За його словами, команда президента України, МЗС та українське посольство в США зараз дуже активно працюють над тим, щоб цей документ був ухвалений.

Він зазначив, що довкола законопроєкту триває внутрішня політична дискусія в США і документ має свої нюанси, проте посилення тиску на РФ є терміновою та критично важливою справою.

"Це дійсно потрібно Україні для того, щоб стримувати агресора, це потрібно для того, щоб примушувати Москву до миру в тому числі. І на нашу думку, ухвалення цього законопроєкту, його підпис потім президентом США дозволить наблизити мир. Це найголовніше", - наголосив Тихий.

Вплив на інші країни

Речник МЗС також підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає на голосування та подальше проходження документа до його втілення. За словами дипломата, він підштовхне партнерів до аналогічних кроків.

"Він ще матиме вплив на санкції інших країн. Тобто він точно стимулюватиме також і решту міжнародної спільноти посилити тиск на агресора. Саме це нам потрібно", - резюмував Тихий.