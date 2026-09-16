В МИД оценили, какие последствия будут иметь "адские санкции" США против России

Принятие США законопроекта о санкциях поможет сдержать Россию, принудить ее к миру и запустит цепную реакцию среди других стран мира.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге.

По его словам, команда президента Украины, МИД и украинское посольство в США сейчас очень активно работают над тем, чтобы этот документ был принят.

Он отметил, что вокруг законопроекта продолжается внутренняя политическая дискуссия в США и документ имеет свои нюансы, однако усиление давления на РФ является срочным и критически важным делом.

"Это действительно нужно Украине для того, чтобы сдерживать агрессора, это нужно для того, чтобы принуждать Москву к миру в том числе. И по нашему мнению, принятие этого законопроекта, его подпись затем президентом США позволит приблизить мир. Это самое главное", - подчеркнул Тихий.

Влияние на другие страны

Спикер МИД также подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет голосования и дальнейшего прохождения документа до его воплощения. По словам дипломата, он подтолкнет партнеров к аналогичным шагам.

"Он еще будет иметь влияние на санкции других стран. То есть он будет точно стимулировать также и остальное международное сообщество усилить давление на агрессора. Именно это нам нужно", - резюмировал Тихий.