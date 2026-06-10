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В МЗС оптимістичні після відмови Болгарії допомагати зброєю: в чому причина

22:00 10.06.2026 Ср
2 хв
Чому Софії вигідно й надалі виробляти озброєння для Києва?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попри заяву міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова щодо припинення допомоги Україні, у Києві вважають, що надходження болгарської зброї не зупиниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

"Україна, станом на зараз, не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона є взаємовигідною для України і Болгарії", - розповів він.

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Тихий додав, що Київ розраховує на продовження цієї співпраці, оскільки вона вигідна як Україні, яка отримує необхідні засоби, так і Болгарії, яка може масштабувати виробництво та заробляти.

"Тому ми сподіваємося, що українська оборона в комерційному вимірі, співпраця триватиме. Нам здається, що вона посилює обидві країни", - зазначив речник МЗС.

Він також подякував Болгарії за наявність такої можливості, і додав, що Україна цінує співпрацю з болгарськими оборонними компаніями.

"Ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати миру. Я хочу ще такий акцент зробити, бо чим сильніша Україна, чим більше засобів в України є, чим більше сили є, тим швидше настане мир", - підкреслив Тихий.

Нагадаємо, український оборонно-промисловий комплекс нарощує власне виробництво. Водночас він все ще потерпає від дефіциту деяких імпортних деталей.

Крім того, за словами президента Володимира Зеленського, Україна має домовленість щодо купівлі нових систем Patriot, але її втілення гальмується через фінансові, юридичні та технічні перепони.

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