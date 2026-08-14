У МЗС ОАЕ звинуватили Іран у черговій атаці на кораблі в Ормузькій протоці

Зокрема, у МЗС засудили те, що назвали "ворожим іранським нападом" на два суди компанії ADNOS.

Згідно з заявою, Іран здійснив "акти піратства", націлившись на комерційне судноплавство і використовуючи протоку як інструмент економічного тиску або шантажу, що становить пряму загрозу регіональній стабільності та глобальній енергетичній безпеці.

Це був другий подібний інцидент за участю судів ADNOS менш як за тиждень. Раніше в суботу в ОАЕ теж взяли в облогу атаку Ірану на судно підприємства, яке проходило через протоку.

Раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану погрожував вжити заходів проти суден, що прямують транзитом через протоку, якщо вони будуть пов'язані з противниками Тегерана або не виконуватимуть іранських директив.