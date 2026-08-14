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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У МЗС ОАЕ звинуватили Іран у черговій атаці на кораблі в Ормузькій протоці

04:28 14.08.2026 Пт
2 хв
Що сказали в МЗС про атаку?
aimg Едуард Ткач
Фото: це вже друга атака за тиждень (Getty Images)

У четвер увечері в МЗС ОАЕ звинуватили Іран в атаці після того, як державна нафтова компанія ADNOS заявила про напад на два її судна в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, у МЗС засудили те, що назвали "ворожим іранським нападом" на два суди компанії ADNOS.

Згідно з заявою, Іран здійснив "акти піратства", націлившись на комерційне судноплавство і використовуючи протоку як інструмент економічного тиску або шантажу, що становить пряму загрозу регіональній стабільності та глобальній енергетичній безпеці.

Це був другий подібний інцидент за участю судів ADNOS менш як за тиждень. Раніше в суботу в ОАЕ теж взяли в облогу атаку Ірану на судно підприємства, яке проходило через протоку.

Раніше Корпус вартових ісламської революції Ірану погрожував вжити заходів проти суден, що прямують транзитом через протоку, якщо вони будуть пов'язані з противниками Тегерана або не виконуватимуть іранських директив.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, на добу раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США тотально контролюють Ормузьку протоку. Однак того ж дня в Ірані відповіли, що лише Тегеран керує цим водним шляхом.

Також ми писали, що глава Пентагону Піт Хегсет заявив, що війська США мають достатньо ресурсів, щоб підтримувати морську блокаду Ірану на невизначений термін.

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