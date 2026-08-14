В МИД ОАЭ обвинили Иран в очередной атаке на корабли в Ормузском проливе

В частности, в МИД осудили то, что назвали "враждебным иранским нападением" на два суда компании ADNOS.

Согласно заявлению, Иран совершил "акты пиратства", нацелившись на коммерческое судоходство и используя пролив в качестве инструмента экономического давления или шантажа, что представляет прямую угрозу региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.

Это был второй подобный инцидент с участием судов ADNOS менее чем за неделю. Ранее в субботу в ОАЭ тоже осадили атаку Ирана на судно предприятия, которое проходило через пролив.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана угрожал принять меры против судов, следующих транзитом через пролив, если они будут связаны с противниками Тегерана или не будут выполнять иранские директивы.